Die Erfolgsstory des TSV Niederraunau soll weitergehen

Plus Die A-Jugendhandballerinnen des TSV Niederraunau holen den Landesliga-Titel. Spartenchef Bernd Maisch formuliert nun ein hohes Ziel für den Frauenbereich.

Was für ein schöner Erfolg: Die A-Jugendhandballerinnen des TSV Niederraunau haben sich die Meisterschaft in der Landesliga Nord gesichert. Nach zwölf Begegnungen in der Siebener-Gruppe (zwei Teams hatten sich vor und während der Runde abgemeldet) übernahm das Team die Spitzenposition aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegenüber dem punktgleichen ESV Regensburg.

Aufstieg? Eher unwahrscheinlich

Ein Aufstieg in die Bayernliga freilich ist längst nicht ausgemachte Sache, er gilt sogar als eher unwahrscheinlich. Nach Angaben von Abteilungsleiter Bernd Maisch werden die Mädels demnächst an der Qualifikationsrunde zur Landesliga-Spielzeit 2023/24 teilnehmen. Die Ursache dafür liegt vor allem in der Altersstruktur des gesamten weiblichen Nachwuchses beim TSV Niederraunau. Einige Spielerinnen werden aus dem Jugendbereich zu den Erwachsenen wechseln, wieder andere kommen aus der B-Jugend nach oben und weitere Mädchen, die derzeit noch für die C-Jugend werfen, rücken ebenfalls eine Altersstufe auf. „Insgesamt haben wir ja einen sehr guten Nachwuchs im Mädchenbereich“, fasst der Spartenchef stolz zusammen.

