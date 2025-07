Landrat ist jetzt Präsident der Landesverkehrswacht

Bei einem großen Festabend in München feierte die Landesverkehrswacht Bayern mit langjährigen Partnern und vielen Ehrenamtlichen ihr 75. Jubiläum. In der vorangegangenen Mitgliederversammlung wurde ein bedeutender personeller Wechsel an der Spitze des Verbandes vollzogen. Der bisherige Präsident Bernd Sibler übergab das Amt an Hans Reichhart, Landrat des Landkreises Günzburg und Staatsminister a.D.

Mit seiner einstimmigen Wahl tritt Reichhart als erster Präsident aus dem Regierungsbezirk Schwaben in die Führungsverantwortung der Landesverkehrswacht Bayern, schreibt die Landesverkehrswacht dazu in einer Pressemitteilung. Die Delegierten würdigten seine langjährige politische Erfahrung und seine enge Verbundenheit mit Fragen der Verkehrssicherheit.

75 Jahre Landesverkehrswacht: Hans Reichhart neuer Präsident aus Schwaben.

Der schwäbische Bezirksvorsitzende Helmut Beck sowie der stellvertretende Vorsitzende der Günzburger Kreisverkehrswacht, Dieter Blösch, gratulierten dem neuen Präsidenten persönlich zu seiner Wahl. Beide zeigten sich stolz, dass mit Reichhart erstmals ein Schwabe an der Spitze der Landesverkehrswacht steht.

Die Jubiläumsveranstaltung stand im Zeichen der Rückschau auf 75 Jahre ehrenamtliches Engagement für sichere Mobilität sowie des Aufbruchs in eine verkehrspolitisch anspruchsvolle Zukunft. Vertreter aus Politik, Polizei, Bildung und Gesellschaft würdigten die wertvolle Arbeit der Landesverkehrswacht und ihrer vielen Aktiven vor Ort. Das Ziel der bayerischen Verkehrswachten ist in den vergangenen 75 Jahren stets das Gleiche geblieben. Der Schutz von Leib und Leben aller am Straßenverkehr beteiligten Personen.

Hans Reichhart übernimmt Leitung der Landesverkehrswacht Bayern zum 75. Jubiläum

Der bayerische Innenminister Joachim Hermann würdigte in seiner Festrede das herausragende Engagement der 130 bayerischen Kreisverkehrswachten und ihrer über 22500 ehrenamtlichen Mitglieder. Die Präsidentin der Deutschen Verkehrswacht, Kirsten Lühmann unterstrich in ihrem Grußwort die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder, welche das Miteinander im modernen Straßenverkehr positiv beeinflusst.

Die örtlichen Verkehrswachten beraten Behörden und Bürger, wenn es um die Unfallvermeidung geht. Sie betreuen die Schulwegdienste und statten sie mit Sicherheitskleidung aus. Sie veranstalten Verkehrssicherheitsprojekte mit praktischen Übungen und mit Fahrsimulatoren für Kinder und Schüler, und sie bieten etwa Fahrradtrainings für Senioren an. (AZ)