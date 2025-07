Hans Söllner gibt wie eh beim Sunrise-Festival den Rebell

„Ist ja fast wie vor Corona“, posteten die Organisatoren im Internet: Bereits am Montag vor dem Festival waren knapp 75 Prozent aller Wochenendtickets für das Sunrise-Festival in Burtenbach verkauft. Doch am Freitag bilden sich auch Schlangen an der Tageskasse. Viele wollen noch ein Eintritts-Bändchen für das Festivalgelände, das drei Tage lang Reggae- und andere -klänge verspricht. Der Himmel meint es gut mit den Musikbegeisterten. Nur ein kleiner Schüttler macht die Wiesen nass. Top-Act ist am Freitag Hans Söllner, und der hat eine große Fangemeinde.

Icon Vergrößern Auf dem riesigen Festivalgelände herrscht buntes Treiben. Die vielen Gekommenen verteilen sich gut und genießen die Atmosphäre bereits am Nachmittag. Foto: Annegret Döring Icon Schließen Schließen Auf dem riesigen Festivalgelände herrscht buntes Treiben. Die vielen Gekommenen verteilen sich gut und genießen die Atmosphäre bereits am Nachmittag. Foto: Annegret Döring

Er steht ab 21.15 Uhr auf dem Zeitplan. Vorher herrscht buntes Treiben auf dem Gelände und davor. Eine Karawane Menschen zieht den langen Weg von den Parkplätzen zum Eingang. Durch den Einlass gekommen, empfängt die Festivalbesucher ein bunter Markt mit Festivalausstattung und was drumherum dazugehört. Klamotten in allen Farben von Yoga- oder Pumphose über Flatterkleidchen, -röcke und Häkelteilchen bis hin zu falschen Rastazöpfen oder Flechtvarianten. Man kann sich auch tätowieren lassen oder in der „Kneterei“ eine Massage gönnen. Alle Stände haben Kundschaft, nicht zu vergessen die Verpflegungsstationen mit Angeboten von Crêpes über Wurst in der Semmel bis zum Hanfburger und der Hanf-Nussecke. Die vielen Gekommenen verteilen sich gut auf dem riesigen Areal. Viele wollen die Acts auf der Hauptbühne hören und sehen.

Icon Galerie 95 Bilder Das Sunrise-Festival in Burtenbach hat wieder Reggae- und Ska-Fans zum Feiern gebracht. Anthony B & House of Riddm und Hans Söllner & Band heizten dem Publikum ein. Hier gibt es die besten Bilder.

Bereits beim Auftritt von „The Magic Mumble Jumble“, dem Act vor Söllner, gibt es einen Drang zur Hauptbühne. Zu den fetzigen Ska-Rhythmen wird gehüpft, Hände recken sich hoch. Sänger Paul Istance gibt alles am Mikro, um das Publikum mitzunehmen. Seine Augen strahlen dermaßen, dass sich Fröhlichkeit in die Menge überträgt. Der Truppe um ihn macht der Auftritt sichtlich Spaß. Selber bezeichnen sie ihre Musik als Mischung aus Indie, Pop und Folk. Bläser, Percussion, Klavier und E-Gitarren bringen einen fetten Sound. Die Klarinette von Leah Uijterlinde überzeugt. Mal spielt sie das Instrument fast psychedelisch. Später trommelt sie mit. Leroy van der Poel legt ein Tubasolo hin, das mit dem beruhigenden Brummsound fast zum Meditieren anregt. Die meisten Bandmitglieder kommen aus Holland, doch sie haben auch einen Luxemburger dabei, erzählt Paul. „Wem hat es Spaß gemacht?“, fragt er am Schluss. Ein großes Gejohle der Gäste kommt zurück. Der fröhliche Frontman gibt anschließend beim Bühnenumbau für Söllner fleißig Autogramme und herzliche Umarmungen. Am Merchandise-Stand wird tüchtig Werbung gemacht für die „Album Release Tour“ der Band im nächsten Frühjahr.

Icon Vergrößern Leroy von The Magic Mumble Jumble gibt an der Tuba ein mächtig brummendes Solo, das das Publikum fast zum Meditieren bringt. Foto: Annegret Döring Icon Schließen Schließen Leroy von The Magic Mumble Jumble gibt an der Tuba ein mächtig brummendes Solo, das das Publikum fast zum Meditieren bringt. Foto: Annegret Döring

Der Soundcheck für Söllners Band „Bayaman Sissdem“ läuft. Jetzt drängen immer mehr Menschen zur Bühne. Man sieht Menschen von acht bis 80. So als hätte man sich zu einem großen Familienfest getroffen. Einer schwenkt den ganzen folgenden Auftritt lang eine Freedom-Fahne, auf der das Konterfei Bob Marelys prangt. Der Veranstalter gratuliert einer Ashley zum 16. Geburtstag, und die Menge intoniert Happy Birthday. Dann wird der angesagt, „der mich mit seiner Musik zum Lachen bringt“, dessen Musik ihm Spaß bringe und ihn zum Nachdenken bringe, so der Moderator Wolfgang. Hans Söllner. Drahtig fit, braun gebrannt und langhaarig kommt er jünger als 70 Jahre rüber. Er sitzt mit der Akustikgitarre im Arm. Weil er Gicht habe und Schmerzen, wie er später verrät. Aber er habe ja ein gutes Medikament, und wenn er das rauche, dann habe er zwar nicht weniger Schmerzen, „aber ich vergesse sie einfach“, lacht er. Er hofft, dass es allen gut gehe, denn das sei Voraussetzung dafür, dass „olles possiern kann, heit auf‘d Nocht“, freut er sich. Er schimpft auf Netanjahu, „diesen Ausbund an Hässlichkeit“ und den Krieg, in dem so viele Kinder sterben. Er selber sei gegen Kollektivbestrafung, und der Netanjahu habe einfach keinen Anstand. In der Folge bekommen auch deutsche Politikerinnen und Politiker kleine Seitenhiebe, etwa Hofreiter und natürlich Söder. Sein Lied „Drecksau bleibt Drecksau“ egal, welcher Couleur und wo sie herkomme „international“ verdeutlicht seine Abneigung. Das Publikum kennt die Texte, singt aus vielen Mündern mit. Söllners große Fangemeinde ist da.

Hans Söllner will seine Straße selber kehren und rebelliert gegen einen städtischen Bescheid

Der Barde lamentiert über einen erhaltenen Straßenreinigungsbescheid. Er will seine 40 Meter allein kehren und nicht zahlen, begehrt er auf. Er wolle, dass sich die Menschen „vertrogn“. „So, so, so muaßt es macha“, singt er von den Zwängen, fremdbestimmt dauernd etwas tun zu müssen. Mundharmonikaunterstützt folgt fast im Gstanzl-Rhythmus „Er war aus Landshut“. Eine traurige Geschichte von einem, der in die Großstadt zieht, drogenabhängig wird. Seine Partnerin bekommt ein Drogenbaby von irgendeinem Freier, das nur drei Monate alt wird. Und niemand habe geholfen, klagt Söllner an in dem Lied, das er einst für Waigel und den Papst geschrieben habe. Und in „Hey Staat“ erklärt er, was er für den Staat tut. Der Staat soll mal sagen, was er „tuad fia mi“. Der Staat sage „net Dankschee“ zu einem. Und die Fangemeinde singt mit. „Tanz a bissl mit“ kommt leicht daher, „Die Liebe“ im Viervierteltakt macht nachdenklich. Vom Freilassen erloschener Liebe, vom offen sein für eine neue Liebe „lass‘ in dei Herz, lass di verführ‘n, sei ned so hart“, singt er. „I freu mi, dass i diese Lieder singen ka“, ruft er der Fangemeinde zu. Erst, wenn man diesbezüglich selber etwas ändere, dann ändere sich etwas auf der Welt. „Aber, passt‘s auf, was i Eich sag: Freiheit muss weh tun, sonst kann ma‘ se ned leb‘n“, mahnt er. „Mei Voda“ ist die Zugabe, über die positive Veränderung eines alten Menschen, seit er das Kiffen angefangen hat.

Söllner und die vier Mitmusiker treten ab. Mit „Anthony B & House of Riddim“ gibt es noch einen anderen Auftritt, doch viele ziehen nach Söllner in Richtung Ausgang und Park- und Campingplätze. Der fast-Noch-Vollmond bescheint den Heimweg in einer lauen Nacht.