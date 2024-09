Eine reizvolle Wanderung auf das Boschhorn

„Alpenpanoramatour“: So umschreibt Dr. Peter Baier vom Heimatverein Krumbach die von ihm geplante und geführte, rund neun Kilometer lange Wanderung auf das Boschhorn östlich von Loppenhausen. In der Tat sind von dieser 601 Meter hohen Erhebung an klaren Tagen die Berge exzellent zu sehen.

Ausgangspunkt dieser spätsommerlichen Wanderung ist das sehenswerte Kirchlein in Haupeltshofen. Es ist still geworden um diesen einst gern besuchten Wallfahrtsort und die benachbarte Gaststätte. Der Weg führt auf dem östlichen Talrücken Richtung Loppenhausen. Wunderbare Blicke richten sich hier auf das besonders ursprüngliche Kammeltal. „Richtung Süden haben wir ständig den Allgäuer Hauptkamm vor Augen“, heißt es in der Mitteilung des Heimatvereins.

Das Feldkreuz ist kunstvoll gestaltet

Auf der Höhe von Loppenhausen geht es hinauf zum Boschhorn, einer großen Streuobstwiese. Hier besticht ein kunstvoll gestaltetes Feldkreuz mit Rastplatz, der zum Verweilen einlädt. In der Tat ein besonderer Aussichtspunkt im nördlichen Unterallgäu: Die Zugspitze bis hin zu den Chiemgauer Bergen liegen einem „zu Füßen“.

Der Rückweg folgt dem Höhenrücken Richtung Norden mit Blick auf das idyllisch gelegene Dörflein Hasberg und in der Ferne die Kirche und das mächtige Renaissance-Schloss in Kirchheim. Auf dem sogenannten Schulweg erreicht man wieder das Haupeltshofer Käppele.

Treffpunkt: Am Sonntag, 8. September, um 13 Uhr am Omnibusbahnhof an der Nattenhauser Straße in Krumbach. Anreise mit privaten Fahrgemeinschaften. Strecke rund neun Kilometer, festes Schuhwerk ist sinnvoll. (AZ)