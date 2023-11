Hausen

vor 17 Min.

Was in der Bürgerversammlung für Ellzee besprochen wurde

Der Kindergarten St. Katharina in Ellzee soll erweitert werden.

Plus Bürgermeisterin Gabriele Schmucker berichtete über die Projekte der Gemeinde. Radwege, Bauen und die Wasserversorgung waren Themen.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Gute Nachrichten für Ellzee: „Wetterbedingt soll der Bau des neuen Feuerwehrhauses im Gewerbegebiet "Zur Schönhalde" im Januar 2024 losgehen.“ Rund 1,6 Millionen Euro werde das schlüsselfertige Gebäude kosten, so Bürgermeisterin Gabriela Schmucker zum Auftakt der diesjährigen Bürgerversammlungen in Hausen. Bei ihrer Rückschau im Gasthaus Schnitzler sprach sie noch viele weitere Themen an. Hier einige Beispiele für größere und kleinere Projekte der Gemeinde.

Wohngebiet Kesselgasse in Ellzee: Wie Bürgermeisterin Gabriela Schmucker erläuterte, „sind aktuell die Erschließungsarbeiten für die 15 Bauplätze an die Firma BayernGrund vergeben worden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen