Kleiderbasare und Kindersachenflohmärkte: Hier gibt es im Herbst die Schnäppchen

Schnäppchenjäger freuen sich schon auf den Herbst, denn dann finden im Landkreis Günzburg wieder viele Flohmärkte, Kleiderbörsen und Basare „rund ums Kind“ statt. Wir haben eine Übersicht über die Termine, die uns von den Veranstaltern zugeschickt wurden, zusammengestellt.

Burgau: Im Albertus-Magnus-Haus findet am Sonntag, 14. September, der Basar „Rund ums Kind“, organisiert vom Elternbeirat der Kita Hl. Kreuz in Burgau, statt. Geöffnet ist von 9.30 bis 11.30 Uhr. Butterbrezeln, Kaffee und Kuchen werden auch angeboten.

Burtenbach: Am Sonntag, 14. September, von 15 bis 17 Uhr veranstaltet die Krabbelgruppe Burtenbach wieder einen Flohmarkt für Kinderbekleidung, Spielsachen und sonstiges Zubehör in der Burggrafenhalle Burtenbach. Im ersten Obergeschoss wird zudem eine „zu Verschenken“-Ecke eingerichtet. Kaffee und Kuchen to-go werden vor Ort verkauft. Infos unter www.krabbelgruppe-burtenbach.de

Dürrlauingen: Die Kita Dürrlauingen veranstaltet am Sonntag, 21. September, von 13 bis 14.30 Uhr, einen vorsortierten Kinderbasar für Herbst- und Winterware in der Turnhalle Dürrlauingen. Angeboten wird alles „Rund um‘s Kind“. Einlass für Schwangere ist ab 12.30 Uhr. Es gubt einen Verkauf von Kaffee und selbstgebackenen Kuchen (auch to go). Der Erlös kommt den Kindern der Kita zugute.

Günzburg: Der Basar rund ums Kind im Kinderhaus Hagenweide ist am Sonntag, 14. September, von 13.30 bis 16 Uhr. Einlass für Schwangere ist bereits um 13 Uhr. Auch einen Kaffee- und Kuchenverkauf gibt es hier.

Günzburg: Der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens in Günzburg veranstaltet seinen Kinderflohmarkt am Sonntag, 21. September, im Evangelischen Gemeindehaus in der Feuchtmayerstraße 8. Geöffnet ist von 13.30 bis 16 Uhr, bereits ab 13 Uhr für Schwangere. An einer großen Kaffee- und Kuchenbar gibt es Kuchen zum Mitnehmen.

Günzburg: Der Herbstbasar des Kindergarten St. Martin in Günzburg findet am Sonntag, 28. September, in den Räumen der Heilig-Geist-Kirche (Christa-Wall-Straße 31 in Günzburg) von 14 bis 15.30 Uhr statt. Es gibt Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen.

Günzburg: Nicht mit Kindersachen, aber dafür „Von Frau zu Frau“ wird beim gleichnamigen Markt in Günzburg gehandelt. Schließlich wollen sich auch die Mamas und alle anderen Frauen schick machen für den Herbst und Winter. Der nächste Markt ist am Sonntag, 19. Oktober, von 11 bis 15 Uhr im Dossenberger Gymnasium in Günzburg. 20 Prozent der Verkaufseinnahmen gehen an den Förderverein Jahnhalle Günzburg. Ab Frühjahr wird der Markt wieder in der Jahnhalle Günzburg stattfinden können. Mehr Informationen unter frauensachenflohmarkt.de

Kissendorf: Der Förderverein für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Bibertal organisiert einen Basar „Rund ums Kind“ am Sonntag, 5. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Mehrzweckhalle Kissendorf. Schwangere und Begleitperson dürfen bereits ab 9.30 Uhr kommen, als Nachweis gilt der Mutterpass. Die Ware wird vorsortiert und auf Kleiderstangen angeboten. Kaffee und Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen (Behälter dürfen gerne mitgebracht werden).

Kötz: Der Elternbeirat Kinderhaus St. Josef Großkötz organisiert einen Kinderbasar in der Kötzer Günzhalle. Er findet am Sonntag, 12. Oktober, von 10.30 bis 13 Uhr statt. Früheinlass für Schwangere und Begleitperson mit Mutterpass ist ab 10 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt es vor Ort oder to-go, außerdem wird eine Bastelecke für die kleinen Gäste angeboten. 20 Prozent des Erlöses geht an das Kinderhaus.

Krumbach: Der Kinderschutzbund Krumbach veranstaltet im Festzelt am Samstag, 13. September, seinen Flohmarkt rund ums Kind. Er findet von 9 bis 11 Uhr statt-

Landensberg: Die Dorffreunde Glöttweng-Landensberg laden gemeinsam mit der Eltern-Kind-Gruppe am Sonntag, 12. Oktober, von 14 bis 16 Uhr zum Herbstbasar für Spielzeug und Kinderkleidung ein. Im Vereinsheim werden Spielzeug, Spiele und Kinderbücher angeboten. Im Rathaus gegenüber – im Bürgersaal sowie in der Fahrzeughalle der Feuerwehr – finden Interessierte Kleidung und Schuhe. Schwangere mit Mutterpass erhalten zusammen mit einer Begleitperson bereits um 13.30 Uhr Einlass. Für die kleinen Gäste gibt es kostenloses Kinderschminken. Das Team bietet am Vereinsheim Kaffee und selbst gebackene Kuchen an, die am Kirchplatz genossen oder mit nach Hause genommen werden können

Gundremmingen: Im Kulturzentrum Gundremmingen findet am Sonntag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr der Herbstbasar der Kita Gundremmingen statt. Einlass für Schwangere ist ab 13.30 Uhr. In der Turnhalle im Untergeschoss gibt es außerdem einen Kinderflohmarkt.

Thannhausen: Einen Flohmarkt rund ums Kind veranstaltet der Kindergarten St. Vinzenz am Sonntag, 21. September, in der Grundschule Thannhausen in der Röschstraße 10. Geöffnet ist von 13 bis 15.30 Uhr, auch hier gibt es einen Kaffee- und Kuchenverkauf auch to go.

Thannhausen: Das Kinderhaus Löwenzahn Thannhausen veranstaltet am Sonntag, 27. September, im Kindergaus seinen sortierten Spielzeug- und Kleiderbasar. Geöffnet ist von 13 bis 15 Uhr.

