Frage der Woche: Wo hat die Barrierefreiheit aktuell Grenzen?

Viel hat sich bereits getan im Landkreis Günzburg, war das Thema Barrierefreiheit anbelangt, etwa in Günzburg, wo Teile des Kopfsteinpflasters ausgetauscht und durch Platten ersetzt wurden, die mit Rollatoren oder Rollstühlen deutlich einfacher befahren werden können. Doch es gibt überall noch viel zu tun, wie etwa auch eine Begehung in Burgau nun gezeigt hat. Darum dreht sich auch unsere aktuelle Frage der Woche. Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Wo hat die Barrierefreiheit im Kreis Günzburg aktuell ihre Grenzen?

Unerreichbare Briefkästen, schmale Durchgänge, zu hohe Gehwehkanten: Wer die Perspektive eines Rollstuhl- oder Rollatornutzers einnimmt, stößt schnell auf Schwierigkeiten in den Innenstädten. Sicher sind unseren Leserinnen und Lesern davon auch schon einige aufgefallen. Im Rahmen unserer Frage der Woche wollen wir diese Schwachstellen suchen und sammeln. Gerne können Sie uns auch Bilder der fraglichen Stelle mitschicken. Und vielleicht haben Sie auch eine Idee, wie sich das Problem einfach lösen ließe? Auch auf diese Anregungen und Einsendungen freuen wir uns.

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Sonntag, 17. August, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)