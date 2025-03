Sanierung der Pfarrkirche: Ein historischer Fund und handwerkliche Meisterleistung

Das Geheimnis über den Inhalt der goldenen Kuppel auf dem Zwiebelturm der Edelstetter Pfarrkirche St. Johannes Baptist und Johannes Evangelist ist gelüftet. Im Zuge der Sanierung der ehemaligen Damenstiftskirche wurde die Kuppel auf der Kirchturmspitze geöffnet. In einer Kartusche befanden sich zwei Schriftstücke aus den Jahren 1868 und 1897, einige Münzen sowie ein Zahn. „Für uns war es ein spannender Moment zu erfahren, was unsere Vorfahren vor über 100 Jahren in der Kuppel hinterlegt haben“, so Kirchenpfleger Karl Böck.

