Hochpreisiges Auto überschlägt sich: Rund 120.000 Euro Schaden

Auf der B16 zwischen Aletshausen und Niederraunau ist es am vergangenen Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei sich eine Person leicht verletzte. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw in nördlicher Fahrtrichtung auf der B16. Laut Polizeibericht kam er dabei – vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn – nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betontafel, welche ihn zurück auf die Fahrbahn drückte. Dabei touchierte das Fahrzeug die dortige Leitplanke, weshalb sich der Pkw überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 38-jährige Fahrzeugführer blieb laut den Beamten unverletzt, sein 37-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Da es sich um ein hochpreisiges Fahrzeug handelte, entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro. (AZ)

