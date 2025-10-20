Ab sofort wird in Balzhausen viel grüner Strom ins Netz gespeist

Deutschlandweit einmalig ist das Projekt Einspeisesteckdose, das am Montagnachmittag in Balzhausen offiziell in Betrieb gegangen ist. Es umfasst ein Investitionsvolumen von rund sieben Millionen Euro. In dem 1200-Einwohner-Örtchen im südlichen Landkreis Günzburg kann nun am Umspannwerk Strom aus erneuerbaren Energien wie Windrädern und Solarfeldern ins Netz eingespeist werden. Zur Inbetriebnahme der LVN-Einspeisesteckdose kam auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Schirmherr.

Hubert Aiwanger ist Schirmherr der Initiative „Verteilnetz und erneuerbare Energien Bayern“

Aiwanger war kürzlich schon im Landkreissüden unterwegs, damals aber als Schirmherr zum Feuerwehrjubiläum in Mindelzell. Bei diesem Wirtschaftstermin lobte er als Schirmherr der Initiative „Verteilnetz und erneuerbare Energien Bayern“, den im Balzhauser Projekt realisierten Pragmatismus. Hier würden Anfragen von Strom-Einspeisewilligen gebündelt, an dem Ort, wo die Einspeisetechnik vorhanden sei. Das sei effizient, da keine langen Leitungen ins Stromnetz gelegt werden müssten. Stromproduzenten hätten einen Anspruch auf einen Netzanschluss, oft seien die Netzkapazitäten nicht überall vorhanden. Mit der Initiative und wie im Balzhauser Pilotprojekt gezeigt, könne man diese Prozesse besser planen. Dies sei nötig, damit Projektplaner nicht ausschließlich nach dem Windhundprinzip zum Zuge kämen. Koordinierung und Prüfung der Projekte seien nötig. Er befürworte, dass auch der Bund da künftig mitziehe im Bereich der Regulatorik. Das sei von volkswirtschaftlichem Interesse. Netzausbau müsse man optimieren, nicht maximieren.

Die Funktionsweise der LVN-Einspeisesteckdose erklärte Projektingenieur Andreas Liebau in Balzhausen. Foto: Alexander Kaya

Das Projekt Einspeisesteckdose ist ein Pilotprojekt des Stromverteilers LVN zusammen mit dem Partner Bayernwerk Netz. In Balzhausen sei in kürzester Zeit eine Lawine von Anfragen von Projektbetreibern eingegangen, die die Einspeisesteckdose am Umspannwerk nutzen wollten. Zu Jahresbeginn konnte man sich rund vier Wochen darum bewerben. Von 20 Bewerbern sind nun sieben zum Zug gekommen und dürfen über die Einspeisesteckdose Strom einspeisen. So sind zum Beispiel Betreiber von drei großen Batteriespeicheranlagen am Start, die Strom zwischenspeichern und in stromarmen Zeiten, wenn aus Wind und Sonne kaum etwas ins Netz gespeist wird, ihren Strom aus den Speichern nachschieben. Die Betreiber hätten sich vertraglich zu einem netzneutralen Einspeisen verpflichtet, hieß es seitens der LVN. Außerdem schließen drei Solarfelder mit 44 Megawatt Leistung aus Walkertshofen, Ettringen und Dinkelscherben und ein Windpark mit drei Anlagen und 22 Megawatt Leistung bei Edelstetten an. Warum es gerade im kleinen Balzhausen realisiert wurde, wurde beim Termin damit erklärt, dass hier auf dem Land Netzkapazitäten dagewesen seien. Das Grundstück für eine Erweiterung am Umspannwerk in Balzhausen habe man bereits besessen. Im März 2025 sei dann der tonnenschwere 80 Megawatt-Transformator geliefert und installiert worden. Netzbetreiber LVN ist damit finanziell in Vorleistung gegangen und habe so Einspeisewünsche bündeln können.

Das Balzhauser Energie-Pilotprojekt schafft mehr Effizienz bei der Stromeinspeisung

Mit der Einspeisesteckdose werde die Effizienz des Netzes gesteigert, denn sie sei auf einen sonnigen Mittag im Sommer ausgelegt, wenn Fotovoltaikanlagen viel Strom ins Netz liefern würden. Das täten sie aber nicht an jedem Tag im Jahr. Würde man nur diesen Strom einspeisen, läge die Auslastung der Netzkapazität in Balzhausen nur bei 18 Prozent. Durch den zugelassenen Mix aus Stromlieferanten wie den Speicheranlagenanbietern und den Windrädern, die dann zu anderen Zeiten einspeisen würden, läge die Auslastung bei 80 Prozent, so Barbara Plura, die als Elektroingenieurin das Pilotprojekt seitens der LVN koordiniert. Im Fachjargon spricht man dann von „überbauter“ Netzkapazität.

Auch Balzhausens Bürgermeister Daniel Mayer freute sich, dass seine Kommune mit der Einspeisesteckdose Teil der Energiewende sei. So viel Prominenz wie bei diesem Termin sei schon lange nicht mehr im Ort gewesen, spielte er auf die vielen Landtagsabgeordneten und Politiker aus dem Landkreis sowie Fernsehteams und Pressevertreter an, die gekommen waren. „Die Einspeisesteckdose ist Symbol für die Energiezukunft unserer Region“, so Mayer. Am Rande der Veranstaltung gab es auch Proteste mit Transparenten von Windkraftgegnern eines Projekts im Bereich Ziemetshausen.

Am Rande der Inbetriebnahme der Einspeisesteckdose in Balzhausen gab es auch Proteste von Windkraftgegnern. Foto: Alexander Kaya

Projektingenieur Andreas Liebau erklärte, wie die Anlage funktioniert. Früher gab es nur einen Weg des Stroms vom Kraftwerk über Umspannwerke zum Endkunden. Mit der neuen Technik gehe auch der Weg von dezentralen Stromerzeugern über den neuen Trafo ins 110.000-Volt-Netz der Freileitungen. 40 solche Einspeisesteckdosen wären an Standorten in Schwaben sinnvoll, immer da, wo auch Anschlusskapazität bestehe. Damit dieses Pilotprojekt zum Standard in Deutschland werden könne, müsse die Politik noch Rahmenbedingungen verbessern, war vom Netzbetreiber und von einem Stromanbieter zu hören. Hubert Aiwanger meinte, das Pilotprojekt solle zum Nachahmen anregen. In der Politik und auch der Energiepolitik gehe es immer um ein Ringen nach Lösungen. Es sei weiter ein vernetztes Denken notwendig. Dann schritt er mit Vertretern der Projektbetreiber zum grünen Knopf: Ein Druck, und die Einspeisesteckdose wurde ans Netz angeschlossen.