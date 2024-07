B16-Sanierung in Ichenhausen: Sperrungen und Umleitungen während Sommerferien

Mit Beginn der Sommerferien am Montag, 29. Juli, starten die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke der Bundesstraße B16 in Ichenhausen. Die Ortsdurchfahrt soll innerhalb von sechs Wochen in großen Teilen saniert werden. Das teilte das Staatliche Bauamt Krumbach am Donnerstag mit. Die bestehende Asphaltdeckschicht der Bundesstraße weist laut Bauamt erhebliche Risse, Unebenheiten und Schadstellen auf. Aus diesem Grund wird die obere Asphaltschicht abgefräst und durch einen neuen Belag ersetzt. In Abstimmung mit der Stadt werden neben den Asphaltarbeiten alle im Baubereich liegenden Schachtdeckel der Kanalleitungen und Schieberkappen der Wasserleitungen ersetzt. Außerdem werden in Teilbereichen die bestehenden Gussasphaltrinnen erneuert, Schadstellen an Borden und Gehwegen repariert, sowie Leitungsquerungen der LEW verlegt.

Für die Zeit der Arbeiten muss die B16 im Baubereich in abgestimmt aufeinanderfolgenden Bauphasen für den Verkehr voll gesperrt werden. Ausschließlich Anwohnern und Gewerbetreibenden bleibt die Zufahrt weitestgehend möglich. Diese werden gesondert mittels Postwurfsendungen informiert, an welchen Tagen genau die Asphaltarbeiten stattfinden. An wenigen Tagen ist dann keine Zufahrt möglich.

B16 in Ichenhausen: Großangelegte Straßensanierung startet

Um Einschränkungen und Sperrungen für die Stadt Ichenhausen, Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, und entsprechende Umleitungen gewährleisten zu können, wird die Sanierung in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt und während der Sommerferien abgewickelt.

Der erste Bauabschnitt betrifft den Bereich ab der Einmündung Bundesstraße B16/Weilerweg bis südlich der Kreuzung am Kasteck (Kreuzung Bundesstraße B 16/Neue Bahnhofstraße). Die Bauarbeiten finden hier in den ersten drei Ferienwochen vom 29. Juni bis etwa 16. August statt. Die überörtliche Umleitung erfolgt großräumig von Norden kommend über die Kreisstraße GZ5 von Kleinkötz nach Großkötz und weiter über die Kreisstraße GZ4 nach Oxenbronn und Ichenhausen. Hier wird der Verkehr über die Günztalstraße weiter auf die Bundesstraße B16 geleitet. Von Süden kommend wird der Verkehr in Ellzee über die Kreisstraße GZ 1 nach Behlingen, dann über die Staatsstraße 2024 nach Wettenhausen und weiter über die Kreisstraße GZ17 nach Hochwang umgeleitet. Die Kammelbrücke in Behlingen ist bis dahin aller Voraussicht nach gesichert und wieder freigegeben.

Fachklinik Ichenhausen ist mit Auto erreichbar

Für die folgenden Bauabschnitte, die an der Kasteckkreuzung beginnen und südlich der Einmündung Bundesstraße B16/Am Birketle enden, ist eine Bauzeit vom 19. August bis 9. September geplant. Um die Zufahrten zur Fachklinik Ichenhausen und zur Rohrer Straße jeweils aus einer Richtung gewährleisten zu können, ist die Baumaßnahme an diesen Stellen nochmals unterteilt, sodass insgesamt vier Bauabschnitte entstehen. Die Umleitung für die Bauabschnitte zwei bis vier in der zweiten Hälfte der Sommerferien erfolgt kleinräumig über die Günztalstraße westlich von Ichenhausen.

Die Umleitungsstrecken werden vor Beginn der Bauarbeiten ausgeschildert. Auf der B16 in Ichenhausen werden Hinweisschilder aufgestellt. (AZ)