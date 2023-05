Interview

40 Jahre BFSM: "Die Idee war, Musiker im ländlichen Raum auszubilden"

Plus Die Berufsfachschule für Musik in Krumbach feiert 40-jähriges Bestehen. Schulleiter Thomas Frank spricht im Interview darüber, was die BFSM auszeichnet.

Von Oliver Wolff

Herr Frank, Sie sind Leiter der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Welche Rolle spielt für Sie Musik?



Thomas Frank: Musik hat für mich eine sehr große Bedeutung, nicht nur, weil sie Teil meines Berufs ist. Auch im privaten Alltag ist Musik fast immer vorhanden. Zu Hause oder im Auto läuft klassische Musik. Mein Lieblingskomponist ist Gustav Mahler, da er in seiner Musik die ganze Welt mit all ihren Facetten wiedergibt. Jede Note ist perfekt. Wenn ich Pop-Musik höre, dann eher in Richtung ABBA, ich habe alle Alben daheim.

Was zeichnet die Krumbacher Berufsfachschule aus? Wer meldet sich an und wie geht es nach dem Abschluss weiter?



Thomas Frank: Es ist hier sehr familiär, wir haben circa 60 Schülerinnen und Schüler und wir stehen untereinander im engen Kontakt. So waren die Berufsfachschulen von Anfang an gedacht. Die Idee war, Musiker im ländlichen Raum auszubilden, die dann nebenberuflich Kapellen und Chöre leiten. Die meisten unserer Krumbacher Schülerinnen und Schüler kommen von auswärts, wohnen vielleicht zum ersten Mal allein und sind den ganzen Tag über in der Schule. Zu uns kommen viele junge Musiker, die sich für die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereiten wollen. Das Niveau an deutschen Hochschulen ist sehr hoch.

