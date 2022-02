Interview

18:00 Uhr

"Keine Kapazitäten mehr, weitere Patienten aufzunehmen"

Die hausärztliche Versorgung wird gerade in manchen Regionen zunehmend zum Problem.

Plus In Niederraunau steht die Schließung einer Praxis bevor. Was das für Patientinnen und Patienten bedeutet und wie Hausärzte im Raum Krumbach die Lage einschätzen.

Von Peter Bauer

Die hausärztliche Versorgungslage im südlichen Landkreis Günzburg gilt seit Langem als personell angespannt. Hinzu kommt die Corona-Dauerkrise. Wie ist die Situation im Augenblick?



Dr. Maximilian Drexel : Laut Arztregisterdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern hat der südliche Landkreis mit seinen rund 40.000 Einwohnern und seinen 24 Hausärzten aktuell einen Versorgungsgrad von 101,07 Prozent. Das sieht auf den ersten Blick gut aus. Doch die Praxis von Dr. Hans-Peter Hadry in Niederraunau wird zum 31. März ihre Arbeit einstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen