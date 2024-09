Schulamtsdirektor: „Schulen im Kreis Günzburg sind vollständig versorgt“

VERENA SOPHIE BARTENSCHLAGER: Herr Schulze, können Sie sich noch an Ihren ersten Schultag erinnern?

THOMAS SCHULZE : Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich wurde im Jahr 1978 in der ehemaligen DDR eingeschult. Damals kam man mit sieben Jahren in die Schule. Es waren um die 30 Kinder in meiner Klasse und die Lehrerin war sehr nett. Am Morgen gab es damals noch einen Morgenappell, was heute kaum denkbar wäre. Ich bekam eine Zuckertüte, also Schultüte, aus der ein kleiner Plüschhund herausschaute, der fortan eines meiner liebsten Kuscheltiere war.

