Die Orgelpfeifen der Evangeliumskirche müssen sich in Gesamtklang integrieren

Von Annegret Döring - vor 16 Min.

Alle 676 Orgelpfeifen wurden in der Evangeliumskirche in Krumbach ausgebaut, gereinigt und neu intoniert. Wie das vor sich geht und was das musikalische Ergebnis sein wird.

Düt, düt, dütt, düüüüüüt. Fast wie die Autohupe eines ungeduldigen Fahrers, nur in wesentlich höherer Tonlage, klingt das in der Evangeliumskirche in Krumbach. Dann kommt ein langgezogener Ton, danach perlende schnelle Läufe. Das Ganze kommt von der Empore, dort wo die Orgel eingebaut ist. Über allem schwebt der brummende Grundton des Gebläses, das die vielen Orgelpfeifen mit Luft versorgt, sodass die Töne überhaupt erst möglich werden. Was hier passiert, ist nicht die Vorbereitung für ein Orgelkonzert. Zwei Orgelbauer sind in dem Gotteshaus beschäftigt.

Zum Aus- und Einbau der Pfeifen am Orgelprospekt der Evangeliumskirche in Krumbach galt es, auf die Leiter zu steigen. Foto: Annegret Döring

Einer sitzt am Spieltisch und schlägt nun eine mehrstimmige Melodie an und hält gleich danach wieder inne. Der andere steht am schrankartigen Gebilde, in dem große wie klitzekleine Orgelpfeifen untergebracht sind. Nach Anweisungen des ersten ändert der zweite etwas an einer bestimmten Orgelpfeife und schon spielt der eine wieder und beide horchen, was sich wie verändert hat.

