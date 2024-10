Darf ich mich vorstellen? Seit Anfang Oktober arbeite ich unter dem Dach der Augsburger Allgemeinen für verschiedene Lokalausgaben als Redakteurin. In meiner Freizeit finden Sie mich genau dort: im Freien. In drei kleinen Gärten baue ich Obst und Gemüse für mich und meinen Sohn an. So viel, dass wir nur noch wenig kaufen müssen.

