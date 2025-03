Was die Johanniter mit dem evangelischen Kindergarten in Krumbach vorhaben

Es war eine lange Zeit und ein schwerer Abschied: Insgesamt 30 Jahre war der Diakonieverein der Träger des evangelischen Kindergartens in Krumbach. Verschiedene äußere Faktoren führten letztlich dazu, dass der Verein seine Trägerschaft zum Jahresende 2024 aufgab. Doch der Betrieb in dem Haus in der Jochnerstraße ging nahtlos weiter. Zum 1. Januar haben die Johanniter die Trägerschaft der Kita übernommen. Mit der neuen Einrichtung hat die Hilfsorganisation viel vor.

