Gesangstalent aus Krumbach nimmt bei The Voice of Germany teil

Der Song-Slam im Krumbacher Stückwerk am Samstag brachte auch eine Ankündigung an den Tag, die aufhorchen ließ: Eines der dort autretenden Gesangstalente wird noch diese Woche im Fernsehen bei „The Voice of Germany“ in Pro Sieben zu sehen sein. Judith Klingholz stammt aus Krumbach und performte im Stückwerk zwei ihrer selbst geschriebenen Songs.

Beim Song-Slam im Stückwerk Krumbach singt Judith Klingholz zwei eigene Songs

Die 23-jährige Krumbacherin war ganz aufgeregt bei dieser Ankündigung vor den Stückwerk-Gästen, die sie nach ihrem Auftritt machte. Im gerüschten voluminösen Spitzenkleid und mit eigenem Mikro ausgerüstet, erzählte sie, dass die Songs „Flickering Flame“ und „Anxious Ballet“ mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. Beide sind unter drei Minuten lang, was zeigt, dass sie einer neuen Generation von Liedern angehören, wie Moderator Marc Hettich vom Kult-Verein erklärte. Klingholz bekam viel Applaus.

Die junge Krumbacherin ist in Ziemetshausen geboren, ging in der Kammelstadt auf die Realschule, machte anschließend auf dem Simpert-Kraemer-Gymnasium ihr Abitur. Sie hat immer schon gesungen und Gedichte geschrieben. So schlug sie den Weg zur Akademie Deutsche POP in München ein, um Musik zu ihrem Beruf zu machen. „Eigentlich wollte ich Songwriting studieren, doch dort sagte man mir, dass ich dafür auch den technischen Hintergrund bräuchte“, so Klingholz. Während des Studiums hörte die Akademie, die den Campus stellte, aber Inhalte der University of West London anbot, wegen eines Insolvenzverfahrens mit dem Studienbetrieb auf. Die University of West London übernahm zum Glück den Fortgang des Studiums. Das ging dann online. Inzwischen hat sie ihren Bachelor als Music Technology Specialist, was im Deutschen etwa einem Musikproduzenten gleichkommt, wie sie sagt. Klingholz hat ein auf Gesang ausgelegtes Tonstudio daheim. Damit habe sie auch die anderen Tonspuren produziert, die ihren Gesang unterstützten. Zu hören sind da unter anderem Alltagsgeräusche wie eine umfallende Flasche oder das Ticken eines Weckers oder auch ein Knarren aus einem Räderwerk. Das Räderwerk, so erklärt sie, käme von einer Spieluhr-Schmuckdose, auf der eine Ballerina tanzt, die sie aufgezogen habe.

Eine EP mit fünf Liedern hat Judith Klingholz über ihre fünf Diagnosen herausgebracht

Noch während des Studiums, im November 2024, hat sie ihre erste EP mit fünf Liedern herausgebracht. Sie heißt „My 5 children“ und bezieht sich auf ihre fünf ärztlichen Diagnosen, die sie erst in ihren Zwanzigern erhalten hat. Im Gespräch sagt sie ausdrücklich, dass man diese ruhig im Artikel nennen dürfe (ADHS, eine soziale Angststörung, Depressionen, Bulimie und Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS)). In ihren Liedtexten setzt sie sich damit auseinander. „Man sollte darüber reden, damit andere, die das haben, sich damit nicht so allein fühlen müssen“, sagt die Musikproduzentin. Beim Musikmachen könnte sie diese Gefühle gut ausdrücken. In der Musik, da sei sie zuhause, da fühle sie sich verstanden. Das merke sie auch in Konzerten, wenn sie auf Leute trifft, die tiefgehende Texte genau so verstehen würden wie sie selbst.

Auf Social-Media-Kanälen und Plattformen wie Instagram, TikTok oder Youtube ist Judith vertreten. Dabei inszeniert sie sich als eine Art rosa Traum in allerlei Verkleidungen. Auch ein rosarot-weißes Bett mit Schleiervorhang taucht in ihren Posts immer wieder auf. Es ist ihr eigenes Bett, und die Person, die sie darstellt, ist „ein Teil von mir“. Rosa und auch Pastellfarben liebt sie seit der Kindheit. Frühere Mitschüler und Mitschülerinnen kennen sie als Sarah Klingholz. Für ihren musikalischen Werdegang verwendet sie jedoch ihren zweiten Vornamen Judith, den sie dabei Englisch ausspricht.

Das Komponieren ihrer Lieder entsteht immer aus Texten, Gedichten heraus. Eine Melodie fällt ihr leicht dazu ein, dann wird nach passenden Akkorden gesucht - oft zusammen mit einem Freund - und immer weiter nachgeschärft. Judith arbeitet an ihrem ersten Album und nebenher jobbt sie im Laden ihrer Mutter Simone in der Bahnhofstraße. Die ganze Familie findet ihre Arbeit toll. Zusammen werden sie am Donnerstag erst einmal bei einer Pizza gemütlich vor dem Fernseher sitzen und ihren Auftritt gemeinsam ansehen (Pro Sieben und Joyn, 20.15 Uhr).