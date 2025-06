Am Dienstag war gegen 17.50 Uhr eine 17-Jährige mit ihrem Roller auf der Hairenbucher Straße in Waltenhausen unterwegs an der westlichen Ortseinfahrt. Kurz vor dem Ortsschild geriet sie laut Polizei aus Unachtsamkeit auf das Bankett und stürzte. Sie wurde leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. (AZ)

