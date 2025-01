Streit in Krumbach eskaliert: Zwei 16-Jährige greifen Jugendlichen an

In Krumbach haben sich am Dienstagmittag mehrere Jugendliche gestritten. Laut Polizei kam es gegen 12 Uhr in der Ulmer Straße auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße zu der Auseinandersetzung. Dabei griffen zwei 16-Jährige einen anderen Jugendlichen körperlich an. Die Täter, die aus dem schulischen Umfeld des Opfers stammten, flohen danach. Der Geschädigte wählte den Notruf. Er erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesicht und musste ärztlich behandelt werden. Jetzt ermittelt die Polizei. Sie bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08282/9050 um Hinweise. (AZ)

