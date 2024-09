Dramtische Tier-Rettung: Scheune in Behlingen brennt

Am frühen Dienstagabend hat in Behlingen (Gemeinde Kammeltal im Landkreis Günzburg) eine landwirtschaftliche Scheune gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, stand die Scheine beim Eintreffen der ersten Feuerwehr- und Polizeikräfte bereits in Vollbrand. In der Halle sollen Fahrzeuge und Heuballen gelagert gewesen sein. In einem Anbau waren laut Polizei sieben Kühe untergebracht. Kreisbrandrat Stefan Müller berichtet, dass etwa 170 Einsatzkräfte der Feuerwehren Behlingen-Ried, Ichenhausen, Ettenbeuren, Ellzee, Kleinkötz, Jettingen, Burgau, Hammerstetten, Langenhaslach, Neuburg/Kammel, Egenhofen, Unterrohr und der Kreisbrandinspektion sowie etwa 20 weitere Kräfte des THW, von Rettungsdienst und Polizei im Einsatz waren.

Behlingen: Kühe gerettet, 250.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Durch den Brand entstand laut Polizeibericht ein erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von 250.000 Euro. Die in der Scheune befindlichen Kälber konnten durch ein beherztes Einschreiten von Anwohnern befreit und somit gerettet werden. Bei dem Brandfall wurde ein Zeuge, sowie zwei Feuerwehrkräfte leicht verletzt, welche zum Teil durch die sich vor Ort befunden Rettungswagen behandelt werden konnten. Da das Anwesen allein steht, bestand nie die Gefahr, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergreift.

Derzeit bestehen noch keine näheren Erkenntnisse zur Brandursache. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektionen Burgau und Krumbach, der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm durchgeführt. (AZ)