Der Waldumbau ist Thema

Das Thema Waldumbau und die richtige Bewirtschaftung sind momentan wichtiger denn je. Zum Thema „Bewirtschaftung im Kleinprivatwald“ lädt deshalb die FBG Günzburg-Krumbach nach Ried Kammeltal am 26. Juli um 14 Uhr ein. Treffpunkt ist in Ried Kammeltal am Ortsende Richtung Naichen ca. 800 Meter nach Ortsende am Feldweg links bei der Birkenallee. Anmeldung bei der Geschäftsstelle, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr, Telefon 08223/967 404 oder per Mail: buero@fbg-guenzburg-krumbach.de. (AZ)

Angelika Stalla