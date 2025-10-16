Gigabitausbau im Kammeltal

Die Gemeinde Kammeltal hat einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft gemacht: Gemeinsam mit der Firma DSLmobil GmbH wurde der Vertrag für den flächendeckenden Ausbau des Gigabitnetzes unterzeichnet. Das Investitionsvolumen beträgt rund 10,5 Millionen Euro, die Umsetzung ist innerhalb der kommenden 24 Monate geplant. Mit der Vertragsunterzeichnung durch Bürgermeister Thorsten Wick und den Geschäftsführer der DSLmobil GmbH, Matthias Korber, startet eines der größten Infrastrukturprojekte in der jüngeren Geschichte der Gemeinde. „Mit dem heutigen Tag legen wir den Grundstein für eine zukunftsfähige digitale Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger“, betonte Bürgermeister Thorsten Wick. „Schnelles Internet ist längst kein Luxus mehr, sondern eine Grundvoraussetzung für Arbeiten, Lernen und Leben – sowohl privat als auch gewerblich.“ Ziel des Projekts ist es, sämtliche Haushalte, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen im Gemeindegebiet mit gigabitfähigen Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Es werden hierzu ca. 60 Kilometer Tiefbautrasse errichtet, wovon ca. 1.400 Anlieger durch einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss profitieren. Die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen. Auch die DSLmobil GmbH zeigte sich erfreut über den Abschluss: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Gemeinde Kammeltal eine leistungsstarke digitale Infrastruktur aufzubauen, die den Menschen vor Ort echte Zukunftschancen eröffnet“, erklärte Geschäftsführer Matthias Korber. Die Finanzierung des Projekts erfolgt zum einen durch die Firma DSLmobil GmbH, die ca. 5,6 Millionen Euro investiert. Die verbleibenden Kosten werden zum anderen überwiegend über Fördermittel von Bund (50 Prozent) und Land (40 Prozent), aber auch durch einen Anteil von 10 Prozent von der Gemeinde getragen. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Kammeltal zu den am besten digital angebundenen ländlichen Gemeinden der Region zählen – ein wichtiger Standortvorteil für Bürger, Betriebe und Bildungseinrichtungen gleichermaßen.

