Mehr Kiesabbau im Ortsgebiet: Was bedeutet das für eine Gemeinde wie Wiesenbach?

„Wir verstehen, dass dieser Abbau notwendig ist, gleichzeitig müssen wir die Interessen der Gemeinde vertreten“, kommentiert Bürgermeister Gilbert Edelmann eines der beiden, die Gemeinde Wiesenbach betreffenden Ergebnisse der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung des Regionalverbands Donau-Iller. Beschlossen wurde nämlich unter anderem eine Erweiterung der jetzigen Kiesabbaugebiete auf deren Gemarkung. „Wir sprechen dabei von Jahrzehnten“, erläutert der Ortschef die zeitlichen Dimensionen. Für die Kommune entsteht dabei eine gewisse Belastung, die jedoch kaum ausgeglichen wird.
Wiesenbach
