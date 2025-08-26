Icon Menü
Kiesabbau in Wiesenbach: Auswirkungen auf die Gemeinde und Anwohner

Wiesenbach

Mehr Kiesabbau im Ortsgebiet: Was bedeutet das für eine Gemeinde wie Wiesenbach?

Im Regionalplan Donau-Iller wurden weitere Gebiete rund um den Ort für den Abbau freigegeben. Eine Entscheidung, die weitreichende Folgen hat.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Rund um Wiesenbach kann künftig deutlich mehr Kies abgebaut werden.
    Rund um Wiesenbach kann künftig deutlich mehr Kies abgebaut werden. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    „Wir verstehen, dass dieser Abbau notwendig ist, gleichzeitig müssen wir die Interessen der Gemeinde vertreten“, kommentiert Bürgermeister Gilbert Edelmann eines der beiden, die Gemeinde Wiesenbach betreffenden Ergebnisse der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung des Regionalverbands Donau-Iller. Beschlossen wurde nämlich unter anderem eine Erweiterung der jetzigen Kiesabbaugebiete auf deren Gemarkung. „Wir sprechen dabei von Jahrzehnten“, erläutert der Ortschef die zeitlichen Dimensionen. Für die Kommune entsteht dabei eine gewisse Belastung, die jedoch kaum ausgeglichen wird.

