Ein neuer Wohlfühlort für die Kleinen in Ebershausen

In den neuen Räumen des Kindergartens in Ebershausen überreicht Bürgermeister Harald Lenz den Schlüssel für die Einrichtung an die Leiterin des Kindergartens, Katharina Wimmer. In der Mitte: die Architekten Jan Wiesmüller und Monika Wiesmüller-Schwab, rechts: der stellvertretende Bürgermeister Hans Dreher.

Foto: Elisabeth Schmid