40 neue Wohnhäuser soll ein Balzhauser Baugebiet erhalten

Die Planungen für das neue Baugebiet „Erweiterung Sattelbogen“ in Balzhausen gehen in eine neue Runde: In der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte Eugen Riedler vom Planungsbüro die Stellungnahmen des Landratsamtes Günzburg beziehungsweise jene aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeiteiligung zur geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes.

Zum Sachverhalt: Die Gemeinde Balzhausen beabsichtigt, den Flächennutzungsplan für den Bereich „Erweiterung Sattelbogen“ am östlichern Ortsrand von Balzhausen zu ändern. Durch die Ausweisung eines „Allgemeinen Wohngebiets“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine großflächige Wohnbebauung auf einer Fläche von insgesamt rund 30.000 Quadratmetern (entspricht etwa 40 Wohnhäusern) geschaffen werden. Während das Landratsamt aus ortsplanerischer Sicht eine Wohnflächenausweisung in dieser Größenordnung ablehnt, hält die Gemeinde aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Flurstücks 568/0 an der Planung fest. Für die Gemeinde stünden keine Alternativfläc hen zur Verfügung, hieß es im Rat.

Das jährliche Kellerbergfest könnte Lärm ins geplante Baugebiet in Balzhausen tragen

Erfreulich für Bürgermeister Daniel Mayer und den Rat: „Die Gemeinde kann anhand einer Bewerberliste nachweisen, dass die Nachfrage nach Bauland vorhanden ist.“ Wie Mayer wissen ließ, gebe es aktuell 35 Interessenten für dieses Baugebiet. Zum „Stolperstein“ gegen den „Sattelbogen“ wurde in der Vergangenheit auch das jährlich stattfindende Kellerbergfest, das an vier Tagen abgehalten wird und sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Wohnbaugebietes befindet. Bereits im Juni 2023 wurde von Architekt Eugen Riedler bei den Stellungnahmen der aus der Öffentlichkeit zum Vorentwurf vom 14. Februar 2023 zur Flächennutzungsplanänderung das Thema Immissionsschutz angesprochen. Wie Bürgermeister Mayer erklärte, war die Klärung des Immissionsschutzes während des Kellerbergfestes eine wichtige Maßnahme. So wird, nach heutigem Stand, eine mobile Lärmschutzwand entlang des Kellerbergfestareals das Baugebiet abschirmen und die Parkplätze während des Festes sollen östlich des Veranstaltungsgeländes ausgewiesen werden.

Der Gemeinderat Balzhausen befürwortet das neue Baugebiet einstimmig

Weitere Stellungnahmen gab es unter anderem aus dem Bereich Naturschutz und Landschaftspflege, Wasserrecht und Bodenschutz, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Mit einigen wenigen geforderten redaktionellen Änderungen, die das Planungsbüro nun einarbeitet, bestätigte der Gemeinderat die Ausführungen von Riedler einstimmig. Nun hofft die Gemeinde auf das Baurecht, um die örtliche Entwicklung steuern zu können.

Dass sich die Planungen nun über Jahre hinaus verzögert haben, begründet der Bürgermeister damit, dass es einfach notwendig war, dass über dieses Projekt lang aus ausführlich diskutiert wurde. Mayer weiter: „Vor allem rechtlich müssen wir uns absichern“.

Eine Deckschichtsanierung ist in der Lehlestraße in Balzhausen vorgesehen. Foto: Josef Jäger

Lehlestraße: Weiteres Thema in dieser Sitzung war die „Decksichtsanierung der Lehlestraße“: Dazu berichtete Manfred Raupach vom Sachgebiet Tiefbau der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Thannhausen, dass es eine wirtschaftliche Lösung geben werde. Die Deckenverstärkung erfolgt auf einer Länge von rund 200 Metern. Weiter ließ Raupach wissen, dass bei stark beschädigten Teilbereichen die Asphaltschicht entfernt und der Untergrund nachverdichtet beziehungsweise ergänzt werde. Ergänzt würden auch Teilbereiche mit Tragschichten. Übergänge zu den angrenzenden Straßenflächen würden hergestellt. Der Überzug der gesamten Fläche erfolgt mit einer sechs Zentimeter starken Tragdeckschicht - des Weiteren sind Anarbeiten der Übergangsbereiche zu den tangierenden Grundstücken und Banketten geplant.

Wasserversorgung: Vorgelegt in der Sitzung wurde auch der Jahresabschluss 2023 der Wasserversorgung Balzhausen: „Der Jahresabschluss schließt mit folgenden Summen; Bilanz in Ausgaben und Einnahmen zum Jahresende 2023: rund 840.000 Euro; Jahresgewinn 2023 rund 9000 Euro. Der Jahresgewinn 2023 werde auf die neue Jahresrechnung vorgetragen.

Bürgermeisterkandidat: Wie bereits berichtet, wird der amtierende Bürgermeister Daniel Mayer bei den kommenden Kommunalwahlen im März 2026 nicht mehr antreten. Wie Mayer wissen ließ, werde es Anfang November eine Nominierungsversammlung mit einem neuen Kandidaten geben.