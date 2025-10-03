Kollision an Krumbacher Kreuzung – fünf Menschen verletzt, 50.000 Euro Schaden

Am Donnerstag hat sich in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht war gegen 17.10 Uhr eine 33-jährige Autofahrerin auf der Raunauer Straße in Krumbach in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zum Lexenrieder Weg wollte sie nach links in diesen einbiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten Pkw eines 19-jährigen Fahrzeugführers, welcher auf der Raunauer Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Aufgrund dessen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten, sowie drei weitere Personen, welche im Pkw der 33-jährigen Unfallverursacherin saßen, wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Zudem wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 50.000 Euro. (AZ)

