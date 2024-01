Auch nach Autoneum-Umzug: Mitarbeiter brauchen Gewissheit

Plus Rund 150 Beschäftigte weniger als noch im Sommer 2023 arbeiten bei Autoneum in Krumbach und Ellzee. Wichtig wäre jetzt ein eindeutiges Signal des Schweizer Konzerns.

Es könnte sich etwas zusammenbrauen bei Borgers Süd – beziehungsweise Autoneum im Kreis Günzburg. Seit der Übernahme nach der Insolvenz im Januar vergangenen Jahres haben mehrere Mitarbeitende das Unternehmen verlassen. Der Konzern spricht von einer normalen, branchenüblichen Fluktuation. Doch die Stimmung zwischen der Schweiz und Krumbach soll nicht sonderlich ausgelassen sein. Und nicht zuletzt hat es eine ganze Woche gedauert, bis unsere Redaktion Antworten auf knapp zehn, teils kurze Fragen, zur wirtschaftlichen Lage und dem Stand des Umzugs nach Ellzee bekommen hat.

Dass Fristen manchmal zu knapp gesetzt und deswegen nicht eingehalten werden, kommt vor. Allerdings ist eine Woche bei den meisten Ansprechpartnern mehr als genug Zeit für eine Stellungnahme. In diesem Fall liegt die Vermutung nahe, dass die eine oder andere Person gar nicht wollte, dass die Öffentlichkeit zu viele Einblicke in die (nicht bei allen zur Freude getroffenen) Entscheidungen und Entwicklungen bekommt.