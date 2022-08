Ein Fahrradhelm tut niemandem weh - im Gegenteil

Ein Fahrradhelm ist nicht die Lösung für die Probleme, die Radfahrende im Verkehr haben und nervt oft, trotzdem ist er immens wichtig.

Es kann jederzeit passieren. Man riskiert einen etwas zu langen Blick in die Landschaft am Straßenrand, fährt versehentlich in ein Schlagloch oder hat eine etwas zu hohe Geschwindigkeit und zack, liegt man auf der Straße, auf dem Radweg oder am Straßenrand. Wer Fahrrad fährt, bewegt sich, und bei Bewegungen, gerade im Sport, passieren Unfälle. Besonders ärgerlich ist es, wenn man nicht selber, sondern vielleicht jemand anders, ein anderer Radler oder eine Autofahrerin oder ein Autofahrer Schuld sind an einem Unfall. Aber egal wie ein Unfall zustande kommt, es gibt ein Utensil, das im Fall der Fälle auf jeden Fall hilft.

Wenn ADFC-Sprecherin Feisch ungute Rahmenbedingungen für Radfahrer als Ursache von Unfällen nennt, hat sie recht. Häufig sind Radwege nicht vorhanden oder schlecht ausgeschildert, Straßen nicht gut ausgebaut oder die Wege einfach schlecht. Auch Autofahrer können Radler in eine prekäre Situation bringen, wie der 87-Jährige, der eine 72-jährige Radlerin in Thannhausen schwer verletzte.

Ein Helm löst keine Probleme, aber verhindert welche

Trotz dieser vielen möglichen Gründe für einen Fahrradunfall, hilft ein Helm in jedem Fall. Bei den Unfällen, die sich kürzlich im südlichen Landkreis ereigneten, haben sich viele Gestürzte am Kopf verletzt, keine und keiner von ihnen trug einen Helm. Ein Helm ist nicht die Lösung für alles. Er verbreitert keine Radwege, erhöht die eigene Aufmerksamkeit nicht automatisch und lässt Autofahrer auch nicht vorsichtiger fahren, aber er hilft, wenn man fällt.

Natürlich kann ein Helm nerven, am Kinn kratzen, am Kopf jucken und besonders bei brütender Hitze im Sommer lästig sein, aber er tut niemandem weh und kann vor allem vor schweren Verletzungen schützen. Genau darum geht es. Die Probleme, die Radfahrer haben, löst er nicht, aber er kann verhindern, dass gesundheitliche Probleme nach Stürzen entstehen.

