Geburtshilfe: Die Hintergründe einer bedeutenden Entscheidung für den Kreis Günzburg

Jetzt steht es also fest: Der Freitag, 20. Dezember ist gewissermaßen der „Stichtag“ in Sachen Geburten in Krumbach. Es ist der letzte Tag, an dem die Kreisklinik Krumbach werdende Mütter für eine Geburt in Krumbach aufnimmt. Vor allem im südlichen Landkreis wird über dieses Thema emotional debattiert. Doch da ist halt auch der Blick auf die Zahlen. Die Geburtenzahlen in Krumbach und Günzburg machen deutlich, dass den Klinik-Verantwortlichen keine andere Wahl bleibt, als die Geburten am Klinikstandort Günzburg zu konzentrieren.

