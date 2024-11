Was bei der Krumbacher Mittelschule anders ist als beim Sportzentrum

Baubeginn für die Krumbacher Mittelschule im August 2023? So mancher wird sich beim Blick auf diese Zahl wohl verwundert die Augen reiben. Auch vor dem Hintergrund der Endlosdebatte um das benachbarte Sportzentrum, die sich quälend über so viele Jahre dahin geschleppt hat. Spürbar wurde jetzt im Stadtrat, dass die Räte mit einer schwungvollen Planung und Umsetzung des Projekts Mittelschulsanierung auch ein bisschen ein „Zeichen in eigener Sache“ setzen möchten. Eine Art Signal an die Öffentlichkeit im Sinne von „Seht her, wir kriegen das gut hin mit einem richtig großen Projekt!“

