Was das "Stückwerk" für Krumbach leistet

Plus Die Geschichte des Projekts reicht bis ins Jahr 1993 zurück. Was der Idee am Ende zum Durchbruch verhalf.

1993: Diese Jahreszahl ist immer wieder zu hören, wenn über die Geschichte des Krumbacher Begegnungshauses "Stückwerk" gesprochen wird. 1993 wurde der Krumbacher Kulturverein Kult gegründet. Für die Initiatoren des Vereins war es immer ein großes Anliegen, in Krumbach ein kulturelles Zentrum zu gründen. Doch dieser Wunsch, er war über viele Jahre hinweg von Vergeblichkeit begleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen