Was für den ÖPNV jetzt notwendig ist

Plus Die Umstellung auf E-Mobilität ist ein wichtiger Schritt. Doch es braucht noch mehr, um den ÖPNV für die Menschen attraktiver zu machen.

Im Gespräch mit BBS-Geschäftsführer Josef Brandner fallen die Jahreszahlen 1873 und 1926. Es sind Jahre, die für wegweisende Entwicklungen des Busunternehmens stehen. 1873 wurde es gegründet, 1926 erfolgte die Umstellung von Pferdekutschen auf Busse als Transportmittel. Allein die Tatsache, dass Brandner im Gespräch wiederholt diese Jahreszahlen nennt, deutet an, wie wegweisend die jüngste Weichenstellung in Richtung E-Mobilität für das Unternehmen ist.