Klimawandel ist mehr als nur heißer Sommer

Die Landwirtschaft hat bereits damit begonnen, sich an den Klimawandel anzupassen. Aber frühere Aussaaten helfen leider nur wenig, wenn ein nasser Hochsommer die vielleicht stramm gewachsenen Pflanzen zum idealen Lebensraum für schädliche Pilze macht und sie wegen der Feuchtigkeit noch in der Ähre beginnen, erneut zu keimen. Das Wetter, sei es der milde Februar, der sengende Juni oder der Dauerregen im August, ist dabei das eine. Es ist eine Momentaufnahme. Was sich verändert hat, ist das Gesamtbild.

Das Klima beschreibt einen langfristigen Trend, der Schwankungen und Extremwetterlagen einschließt. Und ebendieses Gesamtbild ist besorgniserregend, denn mit ihm verändern sich die Felder als Lebensraum für Schädlinge und als Nährboden für Lebensmittel gleich mit.

Auf alte Bauernregeln können sich Landwirte und Landwirtinnen deshalb schon lange nicht mehr verlassen. Klimaveränderungen machen auch Erfahrungswerte, die seit Jahrhunderten gesammelt wurden, weniger zuverlässig. Sie kämpfen ohnehin mit neuen Herausforderungen, die es zuvor in unseren Breitengraden nie gegeben hatte. Das sieht man nicht zuletzt an den Tieren, die sich auf unseren Feldern niederlassen und wohlfühlen können.

Weniger Etrag bei der Ernte? Das Gesamtbild ist besorgniserregend

Bereits jetzt ist nachgewiesen, dass der Klimawandel die Erträge auf den Feldern schrumpfen könnte. Zur Einordnung hilft eine Zahl, die das Fachjournal Nature heuer im Rahmen einer Studie veröffentlichte: Pro Grad globaler Erwärmung sinkt die Fähigkeit der Erde, Nahrungsmittel zu produzieren, rechnerisch um 120 Kilokalorien pro Tag und Person. Anders gesagt: Wird es drei Grad wärmer, entspricht das weltweit einem ausgelassenen Frühstück für jeden Menschen. Das beschreibt einer der Autoren der Studie, Solomon Hsiang von der kalifornischen Stanford Universität in Kalifornien.

Unsere Lebensmittel werden wegen des neuen Klimas also womöglich nicht nur weniger nährstoffreich. Sie werden knapper und damit teurer. Und um dagegen anzugehen, hilft keine Bauernregel. Der Klimawandel ist nicht der lange heiße Sommer oder der Winter ohne Schnee. Er ist etwa das Korn, das seine Nährstoffe verliert. Der geschrumpfte Ertrag nach Monaten der Arbeit auf den Feldern. Die neuen Schädlinge, die es nie zuvor gegeben hat. Die Krise ist bereits präsent, und sie verlangt weit mehr als eine Anpassung auf den Feldern, sondern eine Umweltpolitik, die um die Gefahr des Klimawandels weiß – und dagegen ankämpft. Nicht mit Landwirtschaftsbetrieben, die früher aussähen müssen, um am Ende doch später zu ernten. Sondern mit Schutzmaßnahmen und Regeln, die alle etwas angehen.