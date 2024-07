19-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich in Krumbach auf der Kreuzung Lichtensteinstraße/Adolf-Kolping-Straße ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw die Adolf-Kolping-Straße in Richtung Lichtensteinstraße. Sie wollte die Lichtensteinstraße geradeaus überqueren und nahm hierbei laut Polizeibericht dem vorfahrtberechtigten Pkw eines 19-Jährigen die Vorfahrt. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 19-Jährige kam, so berichtet die Polizei weiter, verletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die 59-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehr Krumbach band ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigte die Fahrbahn. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (AZ)

Peter Bauer