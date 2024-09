20.000 Euro Schaden nach Unfall in Krumbach

Am Freitag gegen 13.45 Uhr hat sich auf der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeibericht mit ihrem Pkw von dem Parkplatz eines Supermarktes nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah sie die von links kommende, bevorrechtigte, 43-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

