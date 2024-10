25 Jahre kreative Partnerschaft mit der Kinderpflege-Schule

In der Woche vor den Herbstferien verwandelt sich die Schalterhalle des Bankgebäudes an der Luitpoldstraße in Krumbach in einen ungewöhnlichen Ort: Statt des üblichen Betriebs stehen hier bunte Aktionen für Kinder im Mittelpunkt. Seit 25 Jahren gestalten Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Kinderpflege zusammen mit der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eine Woche, bei der die Kleinen in fantasievollen Kostümen spielen, basteln und tanzen. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass ein Zelt aufgestellt wird und tierische Masken oder Klänge aus dem Musical „König der Löwen“ das Geschehen prägen.

