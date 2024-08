8000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Südstraße

Am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ist es auf der Kreuzung Mindelheimer Straße/Südstraße in Krumbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand. Ein 19-Jähriger war in seinem Pkw auf der Mindelheimer Straße in Richtung Süden unterwegs und übersah laut Polizei im Kreuzungsbereich den Wagen eines 44-Jährigen, welcher auf der Südstraße in Richtung Südwesten unterwegs war. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei jedoch niemand verletzt wurde, so die Polizei. (AZ)

