Abgestellter Kleinbus wird demoliert

Im Bereich der Nassauer Straße/Einmündung Südstraße in Krumbach ereignete sich am Mittwoch, in der Zeit von 8.25 Uhr bis 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8.000 Euro. Ein 59-Jähriger hatte dort auf einer Grünfläche einen roten Kleinbus, Mercedes Vito, abgestellt. Als er zu diesem zurückkehrte, musste er laut Polizeibericht feststellen, dass das Fahrzeug an der Fahrerseite eine größere Beschädigung aufwies. Aufgrund der Parksituation und der Schadensart ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Klein-Lkw oder Fahrzeug mit Anhänger gehandelt haben könnte. Der Verursacher, welcher den Schaden bemerkt haben müsste, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon: 08282/905111, melden. (AZ)

