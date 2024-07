Abitur 2024: Krumbacher FOS/BOS feiert herausragende Erfolge ihrer Absolventen

Zum Abschied ein grandioses Fest zu feiern gelingt dann, wenn alle ein jahrelang ersehntes Ziel erreicht haben, das ihnen überdies Neuanfänge eröffnet. Die Begeisterung der 158 Abiturientinnen und Abiturienten, die am letzten Freitag in der Aula der Fachoberschule und Berufsoberschule Krumbach ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt bekamen, schuf einen Festakt mit brillanter Inszenierung, eindrucksvollen Worten und faszinierenden Darbietungen. Rekordverdächtig ist nicht nur die Gesamtzahl von 158 Reifezeugnissen, die auch über unseren Landkreis hinaus eine Spitzenposition erreicht, ebenso sind die Ergebnisse schallenden Applaus wert: So erreichten 18 im Abitur einen Schnitt zwischen 1,0 und 1,9, darunter acht bis 1,3 und zwei sogar das Traumergebnis von 1,0.

Dabei hat ein Schüler sogar eine 0,97 erzielt, da er in allen sieben Fächern das nicht zu überbietende Spitzenergebnis von 15 Punkten erreicht hatte. Am Rekordergebnis beteiligt sind auch fünf Seminararbeiten, deren Verfasser mit Preisen ausgezeichnet wurden, sowie die ebenfalls prämierte Siegerin des Wettbewerbs „Jugend creativ“. Im Einzelnen erreichten 116 die Fachhochschulreife und 42 die fachgebundene beziehungsweise allgemeine Hochschulreife. Diese Ergebnisse zieren nicht nur die Schüler, die zwei oder drei Jahre erfolgreiche Schulzeit hinter sich haben, sondern sie zeichnen auch die Lehrkräfte, die Seminarkoordinatorin Frau Melanie Bühler, den stellvertretenden Schulleiter Gregor Friedrich und die Schulleiterin Dr. Elvira Seibold aus. Wie erfolgreich die Schulentwicklung in den vergangenen zehn Jahren unter der Leitung von Frau Seibold geprägt wurde, zeigt sich auch darin, dass 2014 erwogen wurde, diesen Schulzweig in Krumbach einzustellen. Die heutigen Zahlen zeigen, wie viele Schülerinnen und Schüler, die auch aus angrenzenden Landkreisen kommen, in der FOS und BOS weiterführende Bildungsangebote finden können. Sie ebnen ihnen passgenau, praxisnah und zukunftsorientiert ihren persönlichen Weg zum Abitur, wie Frau Seibold in ihrer Rede die Spezifik dieses Schulzweigs beschreibt.

Icon Vergrößern FOS/BOS Gruppe 1 bei der Zeugnisverleihung. Foto: Martina Kaiser Icon Schließen Schließen FOS/BOS Gruppe 1 bei der Zeugnisverleihung. Foto: Martina Kaiser

Nicht nur für diejenigen, die ihre Abiturzeugnisse in Händen halten, bedeutet dies eine Zäsur, auch für Frau Seibold wie für Herrn Friedrich endet mit diesem Schuljahr ihr Wirken an der hiesigen FOS und BOS, wie unsere Zeitung jüngst berichtet hat. Für sie beide gilt wie für die Abiturienten, dass sie das Hochgefühl über die erreichten Erfolge in ihre neuen Lebensabschnitte begleiten möge. Frau Seibold und Herr Friedrich verwiesen in ihren Redebeiträgen aber auch darauf, wie wichtig für die erfolgreiche Schulentwicklung die Zusammenarbeit aller Ebenen ist: Die der Schülerinnen und Schüler, die sich als Schulsprecher und in der Schülermitverwaltung engagieren, die der Mitwirkenden im Schulforum, des Elternbeirats, aller Projektverantwortlichen, dabei insbesondere der Lehrer, die die Schule komplett auf mobile Endgeräte umgestellt haben, die des Lehrerkollegiums und der drei Mitarbeiterinnen des Sekretariats. „Sie alle haben unsere Schülerinnen und Schüler ausgebildet, gefordert und gefördert, unterstützt, geprägt und zu dem geführt, was wir heute feiern“, fasste Frau Seibold ihren Dank zusammen. Erwähnt muss auch der Schulhund Lenny werden, der bei seinen Unterrichtsbesuchen durchaus atmosphärisch moderierend wirkt. Er nahm natürlich als Ehrengast, geziert mit Fliege, an der Zeugnisverteilung teil.

Icon Vergrößern FOS/BOS Gruppe 2 bei der Zeugnisverleihung. Foto: Martina Kaiser Icon Schließen Schließen FOS/BOS Gruppe 2 bei der Zeugnisverleihung. Foto: Martina Kaiser

Zur Förderung tragen auch Sponsoren bei, für die Frau Sabine Turek als Vertreterin der Raiffeisenbank Schwaben Mitte und Herr Thomas Hietmann von der Sparkasse Schwaben-Bodensee die Preise überreichten. Herr Hietmann zeichnete unter dem Motto „Wissen bringt die meisten Zinsen“ die Verfasser der besten Seminararbeiten aus, Frau Turek hielt die Laudatio für Lotta Hergesell, die zusammen mit drei Freundinnen aus dem Tanzforum einen Film zum Thema Nachhaltigkeit drehte und damit auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet wurde. Zusätzlich zur Preisübergabe übergab Frau Turek eine Spende an die Schule. Dass hier Klavierunterricht angeboten werden kann, ist auch der Raiffeisenbank zu verdanken. Hörbar war der Erfolg durch den Pianobeitrag River Flows in You, gekonnt vorgetragen von Yaseen Duhnda. Die begeisternde Interpretation von Piano Man durch Andreas Fetsch sowie der abschließende virtuose Vortrag von Vienna durch die Abiturientin Madeira Zirm Alicia unterstrichen das Thema der Feierstunde. Wie es auch in den Redebeiträgen von Frau Lena Wunsch und Herrn Dennis Neudert, beide Schülersprecher, wie im Grußwort von Frau Sonja Kramer vom Elternbeirat und multimedial in den Zukunftsvisionen der Abiturienten anklang: sich mutig, bedacht, neugierig und mit Selbstvertrauen auf den Weg zu machen, um die eigene Zukunft wie die unserer Gesellschaft zu gestalten.

Diese Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Krumbach haben das Abitur 2024

Fachhochschulreife, Zwölfte Klasse FOS: Bader Emma, Buch; Bartel Michael, Babenhausen; Bartenschlager Luis, Pfaffenhausen; Baumeister Leonie, Bubesheim; Berger Sandra, Burgau; Birinci Furkan, Burtenbach; Böck Jana, Mindelheim; Bornschein Chantal, Zaiertshofen; Bosch Sara, Krumbach; Brenner Cäcilia, Burtenbach; Cam Marcel, Krumbach; Daniek Samuel, Thannhausen; De Felice Chiara; Bibertal; De Nardi Gina, Burtenbach; Deubler Nicole, Neuburg/Kammel; Di Criscio Simon, Ichenhausen; Dinstuhl Hannah, Mittelneufnach; Duhnda Yaseen, Thannhausen; Ehrhardt Lea, Ellzee; Fink Luis, Kötz; Frey Lorena, Aichen; Frick Theresa, Stetten; Frommer Lars, Günzburg; Fronea Martina, Jettingen-Scheppach; Gjoci Elvis, Burgau; Glogger Julia, Deisenhausen; Goßner Jonathan, Burtenbach; Guggenmoos Timo, Mindelheim; Hammer Elaine, Ichenhausen; Hammerschmidt Jonas, Ichenhausen; Haubold Elias, Kammeltal; Hemmann Jan, Günzburg; Hergesell Lotta, Breitenthal; Höfler Leon, Breitenthal; Hofmann Julia, Babenhausen; Hojbota Ionela, Burgau; Höse Ellen, Balzhausen; Huber Kai, Ziemetshausen; Ibele Leon, Ichenhausen; Janosch Lea Krumbach; Jeckle Lara, Aletshausen; Kaeding Connor, Leipheim; Kaldjob-Nloga Jeannetta, Deisenhausen; Kaufmann Gabriel, Ursberg; Kleineidam Lara, Dinkelscherben; Klix Johannes, Kammeltal; Kohl Dominik, Kettershausen; Kuresch Stacy, Breitenthal; Kusebauch Jana, Ichenhausen; Leinauer Anna, Kettershausen; Löchle Pia, Günzburg; Lutz Ellen, Pfaffenhausen; Mafulu Benita, Burgau; Maier Sophia, Günzburg; Maurer Jonas, Mickhausen; Mayer Tobias, Kötz; Mehmedi Sumeja, Günzburg; Miller Christina, Münsterhausen; Morina Aurora, Krumbach; Müller Laurenz, Kötz; Müller Marco, Münsterhausen; Müller Sofie, Günzburg; Münch Mara, Babenhausen; Qerreti Elsa, Thannhausen; Rauner Emil, Kammeltal; Ray Samira, Kötz; Rendle Verena, Krumbach; Rybant René, Neuburg/Kammel; Sänger Jonas, Oberrieden; Scherraus Leonie, Günzburg; Schmid Simon, Jettingen-Scheppach; Schnatterer Wolfgang, Aletshausen; Schneider Moritz, Balzhausen; Schneider Maxima, Ichenhausen; Schramm Felix, Thannhausen; Schütz Lorena, Burtenbach; Schwegler Thea, Kötz; Seefried Jana, Babenhausen; Seitz Kisha, Neuburg/Kammel; Shala Ulpijana, Krumbach; Siemko Hanna, Jettingen-Scheppach; Sonner Lukas, Thannhausen; Sterk Benedikt, Günzburg; Steuer Franziska, Krumbach; Stricker Elias, Krumbach; Torres Ortiz Enrique, Krumbach; Tsvetanova Elena, Burgau; Urban Liam, Kötz; Weber Arthur, Thannhausen; Wunsch Lena, Roggenburg; Zeh Robin, Weißenhorn; Ziegler Andreas, Burgau; Zobel Keanu, Ziemetshausen; Zyrapi Donjeta,

Fachhochschulreife, Zwölfte Klasse BOS: Beyer Jakob, Kammeltal; Biber Christoph, Mickhausen; Chebac Denis, Krumbach; Degenkolbe Julian, Neuburg a.d.Kammel; Dreier Niklas, Babenhausen; Haas Timon, Landensberg; Kaiser Konstantin, Kettershausen; Korkmaz Mert, Münsterhausen; Kraus Judith, Walkertshofen; Kuchzinski Daniel, Bibertal; Mensch Lukas, Krumbach; Neudert Marco, Mindelheim; Nikolic Tamara, Thannhausen; Probst Jonas, Krumbach; Schaparewitsch Nikolai, Kettershausen; Schmitt Vincent, Münsterhausen; Siegel Georg, Dinkelscherben; Thalhofer Patrick, Waldstetten; Thomma Lukas, Krumbach; Wanner Sophie, Salgen; Zettler Johanna, Mindelheim; Ziegler Philipp, Deisenhausen

Fachgebundene/Allgemeine Hochschulreife, 13. Klasse FOS und BOS: Adelwarth Jana, Eppishausen; Bartenschlager Selina, Krumbach; Bartenschlager Verena, Kirchheim i. Schw.; Can Ceren, Krumbach; Chen Ellen, Thannhausen; Christl Lars, Günzburg; Christl Lena, Günzburg; Ertel Daniel, Langenneufnach; Fries Simon, Sontheim; Gärtner Tim, Buch; Gashi Adea, Burgau; Gehrmann Timo, Ichenhausen; Glink Victoria, Dinkelscherben; Hermann Fiona, Dürrlauingen; Huber Tom, Ziemetshausen; Hutflötz Silke, Ziemetshausen; Kaplan Ela, Jettingen-Scheppach; Klein Eva-Johanna, Günzburg; Kraus Samuel, Jettingen-Scheppach; Kreuzer Livia, Ichenhausen; Kubiczek Markus, Ursberg; Kulaksiz Elif, Krumbach; Kurfürst Felix, Kettershausen; Langbauer Jolina, Deisenhausen; Lidl Magdalena, Walkertshofen; Lokmanhekim Dennis, Thannhausen; Ludwig Thomas, Ichenhausen; Neudert Dennis, Mindelheim; Öksüz Irem , Günzburg; Öz Melih, Krumbach; Pillmayer Gabrielle, Jettingen-Scheppach; Rausch Charlotte, Mindelheim; Rüdenauer Leon, Kettershausen; Schtukan Valeria, Thannhausen; Schwarz Moritz, Offingen; Simsek Mert, Burtenbach; Tafaj Gentiana, Thannhausen; Waltenberger Dennis, Kettershausen; Weber Sebastian, Kötz; Wiedemann Emma, Krumbach; Wurm Laura Pfaffenhausen; Zischka Finn; Sontheim