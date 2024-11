Arbeiter verletzt sich in Krumbach bei Sturz von der Leiter

Verletzt hat sich am Montagmittag ein Arbeiter auf einer Baustelle in Krumbach in der Straße „Im Winkel“. Wie die Polizei berichtet, stand ein 56-jähriger Arbeiter in etwa zwei Metern Höhe auf einer Leiter. Auf dieser rutschte er aus und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er Verletzungen am Rücken und Kopfbereich. Per Rettungsdienst wurde er zur Behnadlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

