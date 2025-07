Achim Fißl tritt für die SPD zur Bürgermeisterwahl an

Achim Fißl bewirbt sich als Bürgermeister für Krumbach. Mit einstimmigem Votum empfiehlt ihn der Ortsvorstand der Krumbacher SPD als Kandidat für die Wahl am 8. März 2026. Die offizielle Nominierung ist in einer Mitgliederversammlung am 30. September 2025 vorgesehen. Fißl gehört dem Krumbacher Stadtrat seit 2014 an. Als selbstständiger Ingenieur betreibt er ein Büro für Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär. Er wohnt mit Ehefrau und Tochter in Krumbach. Im August wird Fißl 61 Jahre alt.

Fißl will nach eigenen Worten Krumbach „mit Herz und Verstand“ in eine gute Zukunft führen. Offenheit gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Dialogbereitschaft im Stadtrat sind ihm laut Pressemitteilung wichtig. Als langjähriger Stadtrat bringe er die notwendige kommunalpolitische Erfahrung mit. Sein beruflicher Hintergrund könne der Stadt insbesondere bei den anstehenden Bauprojekten nutzen. Fißl erinnert an die Auseinandersetzung um das Hallenbad: „Hätte man den auch von mir favorisierten Weg der Sanierung von Anfang an eingeschlagen, wäre uns eine Menge an Zeitverlust und steigenden Baukosten erspart geblieben.“ Als Selbständiger kenne er auch die Situation von Unternehmen und Gewerbetreibenden.

Besondere Akzente möchte Fißl auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaus setzen. „Wir haben nach wie vor einen Mangel an bezahlbaren Wohnungen in unserer Stadt“, stellt er fest. Auch eine familienfreundliche Stadt liegt ihm am Herzen. Dazu sei es notwendig, die Versorgung mit Kita-Plätzen zu verbessern.

Das Krumbacher SPD-Urgestein ist somit der Vierte im Bunde, der die Stadt nach der kommenden Wahl anführen möchte. Neben Fißl wollen bereits Florian Kaida (CSU), Maximilian Behrends (JW/OL) und Claudia Lachenmayer (Grüne) als Bürgermeister kandidieren. (AZ)