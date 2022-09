Krumbach

Aktionen zu Politik, Europa und Demokratie in Krumbach

Plus Krumbach macht zum ersten Mal bei der bayernweiten "Langen Nacht der Demokratie" mit. Was das Programm für alle Generationen bietet und wo man noch mitmachen kann.

Von Annegret Döring

Schon von Anfang an hat die Krumbacher Volkshochschulleiterin Johanna Herold die bayernweit stattfindende "Lange Nacht der Demokratie" verfolgt, die im Jahr 2018 zum ersten Mal in zehn bayerischen Städten und Gemeinden veranstaltet wurde. Und immer hat sie dabei gedacht, sie würde mit der Krumbacher Volkshochschule gerne einmal mitmachen. Doch ganz alleine ein entsprechendes Programm auf die Beine zu stellen, das sei schlichtweg unmöglich gewesen. Dieses Jahr klappt es nun endlich: In Krumbach gibt es am Sonntag, 2. Oktober, auch eine "Lange Nacht der Demokratie".

