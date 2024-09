Arbeitsunfall in Krumbacher Lagerhalle durch Unachtsamkeit

Am Mittwochmorgen hat sich in einem Betrieb in der Krumbacher Nordstraße ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter war laut Polizeibericht mit einem elektrischen Hubgerät in einer Lagerhalle unterwegs und transportierte eine voll beladene Palette mit Kartons. Als ihm ein weiteres Hubgerät entgegenkam, versuchte er, Platz zu machen und setzte sein Fahrzeug rückwärts. Dabei übersah er aufgrund der hohen Beladung einen Kollegen, der sich hinter ihm befand.

Der Arbeiter wurde von der beladenen Palette am Fuß erfasst und dabei verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Fahrer des Hubgerätes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)