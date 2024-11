ARD-Romkorrespondentin Elisabeth Pongratz zu Gast in Krumbach

Auf Einladung des Vereins der ehemaligen Schüler des Gymnasiums Krumbach spricht am Freitag, 22. November, ab 19. 30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Krumbach die ehemalige Schülerin des Gymnasiums Krumbach und derzeitige ARD-Korrespondentin in Rom, Elisabeth Pongratz zum Thema: „Mit Papst Franziskus unterwegs – live vor Ort als Korrespondentin im ARD Studio Rom.“

Die aus Krumbach stammende Elisabeth Pongratz (geborene Guggenmos) hat nach ihrem Abitur 1986 zunächst ein Jahr in den USA verbracht, unter anderem mit einem Studium an der University of Wisconsin, Stevens Point. Von 1987 bis 1990 studierte die ehemalige Schülerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München in den Fächern Neuere Geschiche, Wirtschaftsgeschichte und Betriebswissenschaftslehre, im Anschluss daran in Poitiers/Frankreich. Dort erwarb sie 1991 ihren Hochschulabschluss mit einer Arbeit über die Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl.

Während ihres Studiums absolvierte die Referentin mehrere Praktika bei Zeitungen, in Pressestellen und beim Radio. Ab 1991 arbeitete sie als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin im Bereich Hörfunk des Bayerischen Rundfunks, unter anderem in der Bayernredaktion, der Wirtschaftsredaktion und bei Bayern 1. Als Stipendiatin des Arthur F. Burns Fellowship lebte sie in Seattle/USA, ehe sie ab 2001 beim Bayerischen Rundfunk als Chefin vom Dienst und als Moderatorin der „Rundschau Nacht“ wirkte. Von 2008 bis 2010 war Elisabeth Pongratz in Berlin für das Auslandsfernsehen Deutschlands zuständig; für die Deutsche Welle berichtete sie unter anderem aus Südafrika und Indien.

Nach ihrer Rückkehr zum Bayerischen Rundfunk war die ehemalige Schülerin wiederholt zur Vertretung als ARD-Fernsehkorrespondentin im Ausland im Einsatz, so etwa in Tel Aviv, Rom und Athen; 2017 wechselte sie von der „Rundschau“ zur Wirtschaftsredaktion, wo sie als Redakteurin, Reporterin und Chefin vom Dienst für Radio, Fernsehen und Online fungierte.

Seit 2020 ist sie in das ARD Studio Rom entsandt - mit dem Schwerpunkt auf der Berichterstattung im Radio, wobei sie für Italien, den Vatikan, Malta und Griechenland zuständig ist. In dieser Funktion werden mehr als 60 Radiosender und auch Fernsehsender wie Das Erste, Tagesschau 24 oder BR 24 TV mit Berichten, Gesprächen und Einordnungen versorgt.

Die ehemalige Schülerin wird in ihrem Vortrag ihren Werdegang schildern und einen Einblick in ihre spannende Arbeit vermitteln – zum Beispiel von den Reisen mit Papst Franziskus in den Irak, nach Kanada und Ungarn, von ihrer Begegnung mit dem Star-Tenor Andrea Bocelli, von ihren mehrmaligen Besuchen der Filmbiennale in Venedig, ihrem Besuch bei der VW-Tochter Lamborghini oder der Berichterstattung zum Begräbnis von Papst Benedikt XVI.

Vor allem aber möchte Elisabeth Pongratz aufzeigen, weshalb eine seriöse Berichterstattung – insbesondere auch aus dem Ausland - in einer komplexen Welt wichtiger denn je ist. (AZ)