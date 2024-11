Außenspiegel eines Fahrzeugs wird beschädigt

Am Donnerstag, gegen 18 Uhr fuhr ein 42-Jähriger auf der Ortsverbindungsstraße von Ursberg nach Attenhausen. Kurz vor Attenhausen kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, das laut Polizeibericht zu weit auf seiner Seite fuhr. Trotz eines Ausweichversuchs touchierten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, was einen Sachschaden von circa 100 Euro verursachte. Der Mann sowie ein hinter ihm fahrender Zeuge hielten daraufhin an der Unfallstelle an. Das verursachende Fahrzeug setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es blau ist. Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282 9050 zu melden. (AZ)

