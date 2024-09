Auto nimmt Krankenfahrstuhl die Vorfahrt: 74-Jähriger leicht verletzt

Am Donnerstag hat es in der Kreuzung Bahnhofstraße-Lichtensteinstraße in Krumbach gegen 13 Uhr einen Unfall mit einer leicht verletzten Person gegeben. Ein 34-jähriger Fahrer wollte laut Polizeibericht von der Lichtensteinstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen.

Der Autofahrer wollte links in die Krumbacher Bahnhofstraße einbiegen

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Kreuzung entgegenkommenden motorisierten Krankenfahrstuhls. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 74-Jährige auf seinem Krankenfahrstuhl und kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen erstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2700 Euro. (AZ)