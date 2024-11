Im Krumbacher Stadtteil Niederraunau hat in der Straße „Am Mühlberg“ am Mittwochmittag ein 38-Jähriger vergessen, seinen Pkw nach dem Parken gegen das Wegrollen zu sichern. Laut Polizeibericht rollte der Wagen dann rückwärts mit der Anhängerkupplung in ein anderes geparktes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. (AZ)

