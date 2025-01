Autofahrer nimmt Kradfahrerin die Vorfahrt in Krumbach

Rund 3000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall am Dienstag gegen 12.20 Uhr in Krumbach entstanden. Laut Polizeibericht krachte es auf der Kreuzung Südstraße/Mindelheimer Straßer. Zur Unfallzeit war ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf der Mindelheimer Straße in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Südstraße wollte er nach links in die Südstraße einbiegen. Er übersah dabei nach Angaben der Polizei das Leichtkraftrad einer 72-Jährigen, welche auf der Südstraße in Richtung Osten unterwegs war. Die 72-Jährige fuhr mit ihrem Leichtkraftrad in die linke Seite des Pkw, weil der 54-jährige Autofahrer die Vorfahrt der 72-Jährigen missachtete. Verletzt wurde niemand. (AZ)

