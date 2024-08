Babenhauser Straße in Krumbach wird kommende Woche geöffnet

Die Babenhauser Straße/B300 in Krumbach wird voraussichtlich kommende Woche (möglicherweise ab Montag, 12. August) wieder für den Verkehr freigegeben. Wie das Staatliche Bauamt auf Anfrage der Redaktion mitteilt, stünden aktuell noch Restarbeiten an der Straße an, das Bauamt bemühe sich allerdings, bis Montag, 12. August, spätestens Mittwoch, 14. August, die Straße wieder für den Verkehr zu öffnen. Bis dahin bleibe die Straße gesperrt, der M&W Secondhandladen sowie Getränke Finkbeiner seien über den Spitalweg erreichbar, nicht über die Babenhauser Straße, wie das Bauamt betont. Auch nach der Öffnung der Straße würden noch weitere Arbeiten anstehen, an der Dosierungsanlage sowie am Parkplatz vor den Bahnschienen. Die Straße sei aber während dieser Restarbeiten befahrbar. (samk)

Samuel Kraus